Это мероприятие, где в юмористической стендап битве сразятся три красивых опытных комика и три талантливых опытных комикессы, с целью выявить кто же в этот вечер смешнее Мужчины или Женщины Победителя определяют зрители, так что всё честно. Тебя также ожидает превосходная авторская кухня и бар с крафтовыми напитками по очень приятным ценам. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда из меню) Запись через ТГ