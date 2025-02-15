ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

MusicAeterna Dance: Love Will Tear Us Apart

Невский проспект, 62

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Танцевальная труппа musicAeterna Dance представляет перформанс Love Will Tear Us Apart, созданный её художественным руководителем, режиссёром Анной Гусевой. Пластический трактат о превратностях любви назван в честь одной из композиций группы Joy Division. Он свободно трактует тему, затронутую в известной песне, и саму стилистику пост-панка. Любовь — это непостоянство. Сцены из супружеской жизни — от первой встречи до расставания — разворачиваются перед глазами зрителей одновременно. Четыре пары перформеров заперты в сценическом пространстве, решённом в форме круга. Вокруг них движутся зрители, самостоятельно выбирающие объект и продолжительность наблюдений. Круговая организация перформанса как бы намекает нам: само непостоянство любви — её константная, непреходящая величина и ценность.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста