Танцевальная труппа musicAeterna Dance представляет перформанс Love Will Tear Us Apart, созданный её художественным руководителем, режиссёром Анной Гусевой. Пластический трактат о превратностях любви назван в честь одной из композиций группы Joy Division. Он свободно трактует тему, затронутую в известной песне, и саму стилистику пост-панка. Любовь — это непостоянство. Сцены из супружеской жизни — от первой встречи до расставания — разворачиваются перед глазами зрителей одновременно. Четыре пары перформеров заперты в сценическом пространстве, решённом в форме круга. Вокруг них движутся зрители, самостоятельно выбирающие объект и продолжительность наблюдений. Круговая организация перформанса как бы намекает нам: само непостоянство любви — её константная, непреходящая величина и ценность.