Вечер, где каждая композиция подобрана филигранно, чтобы вернуть слушателя в то самое состояние — когда замирало время, в воздухе пахло хвоей и мандаринами, а сердце верило в чудо. Под сиянием тысячи свечей оживут любимые мелодии: «Щелкунчик» Чайковского, Let It Snow!, White Christmas, Happy New Year, Last Christmas, All I Want for Christmas Is You и другие музыкальные символы зимы. Классика и поп, ностальгия и настоящее — соединятся в одном волшебном вечере, где звучит сам Новый год. Вернут тебя в детство — в то беззаботное, искрящееся мгновение, когда всё казалось возможным. Теперь оно возвращается — с шампанским, свечами и музыкой твоего сердца. Отложи суету, погрузись в момент. Налей бокал, возьми мандарин — и приходи слушать, как звучит Новый год.