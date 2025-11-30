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Спектакли
Про событие
Коля – педагог дополнительного образования – рассказывает о своем знакомстве с творчеством поэта Николая Рубцова. Он встречает красивую девушку Люду, и она раскрывает для него всю полноту творчества этого поэта и Коля влюбляется в Люду. Страстные и странные отношения, замешанные на алкоголе и любви к поэзии, приводят к плачевным, хоть и предсказуемым результатам. Режиссер - Екатерина Шихова.
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