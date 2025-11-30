ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мой Рубцов

Узел
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Коля – педагог дополнительного образования – рассказывает о своем знакомстве с творчеством поэта Николая Рубцова. Он встречает красивую девушку Люду, и она раскрывает для него всю полноту творчества этого поэта и Коля влюбляется в Люду. Страстные и странные отношения, замешанные на алкоголе и любви к поэзии, приводят к плачевным, хоть и предсказуемым результатам. Режиссер - Екатерина Шихова.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста