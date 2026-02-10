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3 сцены и главные треки эпохи: PHARAOH, ЛСП, Boulevard Depo, Элджей и всё, что ты так любил в 2017. Доставай трешер, вансы, цветные очки и шмотки, которые практически десять лет ждали своего прайма. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.
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