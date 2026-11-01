На мастер-классе по эпоксидной смоле ты создашь картину, которую невозможно нарисовать обычными красками. Вместо кистей и красок тебя ждёт эпоксидная смола — необычный материал, с помощью которого можно создавать настоящие морские пейзажи с объёмными волнами, белоснежной пеной, золотистым песком и натуральными ракушками. Ты будешь смешивать цвета, экспериментировать с эффектами и осваивать интересную технику, в которой каждая работа получается особенной! А самое интересное — работа будет готова не сразу: смоле потребуется 24 часа, чтобы застыть и приобрести окончательный глянцевый вид. Забрать картину можно будет уже на следующий день. Художественные навыки не нужны — всему научат.