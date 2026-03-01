Моноспектакль «Море для Эмили»
лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Моноспектакль для пары стульев: диалог о море, географии перелётов, доме, детстве и одиночестве от девушки 21-ого века. Внимательно слушать будет Эмили Дикинсон. «Это будет нетрудно — and what a wave must be» Автофикшн — жанр, не обязывающий быть достоверной, но приглашающий к предельной откровенности и рассказу от первого лица. Это спектакль заинтересует тех, кто любит слушать истории, нелинейный нарратив. Биографический характер спектакля позволяет проартикулировать сложные чувства напрямую.
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