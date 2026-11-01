Моноспектакль из цикла «8 из числа 7, или 7 дней с “Идиотом”» KLIMa — о чём молчат герои Достоевского. Спектакль Александра Кошкидько по пьесе KLIMa – это монолог Афанасия Тоцкого, который вспоминает события своей жизни, получившие совершенно иное освещение в результате получения известия об убийстве Настасьи Филипповны. Тоцкий находится в лечебнице для умалишённых в Ницце, мучается от бессонницы и мало-помалу впадает в долгий монолог, который не нуждается ни в ответе, ни в собеседнике. Это история, которой не было в «Идиоте». Тоцкий в спектакли — и герой Достоевского, и не совсем. Это самостоятельный сюжет — ход подобен развитию темы в музыке, актёр, режиссёр и драматург исследуют то, что осталось за кадром: каким был человек, раз и навсегда предопределивший судьбу Настасьи Филипповны? В чём было его юродство, его драма и его тайна? Кто он? Продолжительность: 2 часа без антракта.