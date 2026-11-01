ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Бес-сон-ницца

Особняк. Театр
Каменноостровский проспект, 55

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Моноспектакль из цикла «8 из числа 7, или 7 дней с “Идиотом”» KLIMa — о чём молчат герои Достоевского. Спектакль Александра Кошкидько по пьесе KLIMa – это монолог Афанасия Тоцкого, который вспоминает события своей жизни, получившие совершенно иное освещение в результате получения известия об убийстве Настасьи Филипповны. Тоцкий находится в лечебнице для умалишённых в Ницце, мучается от бессонницы и мало-помалу впадает в долгий монолог, который не нуждается ни в ответе, ни в собеседнике. Это история, которой не было в «Идиоте». Тоцкий в спектакли — и герой Достоевского, и не совсем. Это самостоятельный сюжет — ход подобен развитию темы в музыке, актёр, режиссёр и драматург исследуют то, что осталось за кадром: каким был человек, раз и навсегда предопределивший судьбу Настасьи Филипповны? В чём было его юродство, его драма и его тайна? Кто он? Продолжительность: 2 часа без антракта.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комедия против Таро
Комедия против Таро
до

от 500₽

Светский салон в особняке Мясникова
Популярное
Выбор редакции
Светский салон в особняке Мясникова

от 3000₽

Петербургский случай
Петербургский случай

от 600₽

Стена
Стена

от 1200₽

У ковчега в 8
У ковчега в 8

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи