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Молодость жива

Узел
улица Некрасова, 3-5

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Завершение:

от 1500₽ до 2400₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Новая сценическая версия легендарного спектакля Александра Артемова и театра «Тру». Спектакль-песня о том, что молодость жива. Спектакль-песня о том, что спектакль может быть веселым и не грустным, радостным и жизнеутверждающим. О том, что молодость ушла, но не прошла. О тех, кому за 50 и о тех, кому еще далеко нет 50-ти. Спектакль-песня о молодости, которая горит огнем, о том, как прекрасен этот чудесный мир, о бодрости духа, тела и ума. О том, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Режиссер – Александр Артемов

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