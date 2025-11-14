Новая сценическая версия легендарного спектакля Александра Артемова и театра «Тру». Спектакль-песня о том, что молодость жива. Спектакль-песня о том, что спектакль может быть веселым и не грустным, радостным и жизнеутверждающим. О том, что молодость ушла, но не прошла. О тех, кому за 50 и о тех, кому еще далеко нет 50-ти. Спектакль-песня о молодости, которая горит огнем, о том, как прекрасен этот чудесный мир, о бодрости духа, тела и ума. О том, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Режиссер – Александр Артемов