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MistFest

Art Ferma 36, Ладога (Ленинградская область)

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль про туманное будущее. Туман, как символ пограничной зоны, между реальностью и вымыслом, светом и тьмой, окутает всех и станет обителем надежд и грёз о будущем. Он напомнит, что каждый имеет силу создавать свою собственную реальность. На MistFest организаторы пригласили музыкантов, которые своим творчеством погрузят тебя в психоделичную пучину бессознательного и будут доставать на поверхность, заставляя ваши ноги отплясывать, а головы качаться. Кроме того тебя ждут: ярмарка художников, жаркая баня, фотозоны, тату-рум Closed Place , вкусная веган-кухня и концептуальный фермерский бар по самым демократичным ценам, умопомрачительная весенняя погода и конечно наши добрые звери. Рядом лес, река и красивая плотина, также есть удобная зона парковки на локации и жд-станции.

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