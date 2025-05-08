Фестиваль про туманное будущее. Туман, как символ пограничной зоны, между реальностью и вымыслом, светом и тьмой, окутает всех и станет обителем надежд и грёз о будущем. Он напомнит, что каждый имеет силу создавать свою собственную реальность. На MistFest организаторы пригласили музыкантов, которые своим творчеством погрузят тебя в психоделичную пучину бессознательного и будут доставать на поверхность, заставляя ваши ноги отплясывать, а головы качаться. Кроме того тебя ждут: ярмарка художников, жаркая баня, фотозоны, тату-рум Closed Place , вкусная веган-кухня и концептуальный фермерский бар по самым демократичным ценам, умопомрачительная весенняя погода и конечно наши добрые звери. Рядом лес, река и красивая плотина, также есть удобная зона парковки на локации и жд-станции.