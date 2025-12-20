Спектакль — погружение, спектакль — движение, спектакль — игра. Мистерии, в которых переплетаются реальные события и мистика, ирония и драма, историческая правда и фантазия. Вопреки безжалостному времени мы слышим голоса из прошлого, голоса людей, которые жили здесь когда-то. Основу пьесы составляют исторически документы, письма и мемуары. Вымысла нет, поскольку именно жизнь создает самые невероятные коллизии и повороты. Сценарист Владимир Хаунин, режиссёр Сергей Паньков и композитор Антон Горчаков (оба — ученики Григория Козлова), вместе с художником Татьяной Артамоновой предлагают необычное решение — четыре группы с историческими персонажами пройдут свой собственный путь и увидят свою неповторимую версию событий минувших лет. То, что увидят одни, не увидят другие. Каждый будет зрителем и участником уникального варианта развития событий. Старинный Юсуповский флигель трансформируется в бальный зал или палубу корабля «Мальборо», уютный будуар или княжескую столовую при помощи современных декораций с вкраплением исторических предметов, предметов-символов. Актеры меняют образы и с первых шагов превращают зрителей в участников событий, в пространстве, где как в реальности, нет сцены, а все происходящее и есть сама жизнь. Ты посетишь новое театральное пространство Юсуповского дворца, оформленное художником Татьяной Артамоновой, которое расположено на четырех этажах старинного служебного корпуса. Внимание! Приготовься много двигаться и не забудь надеть удобную обувь. Продолжительность: каждый спектакль по своему уникален - ориентировочная продолжительность составляет 1 час 50 минут. Даты проведения смотри на сайте Вход с ул. Декабристов, 21