Миша Кострецов. Стендап-концерт
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Участник проектов «22 комика» и Outside StandUp. Концерты Миши на 46% процентов состоят из звуков и отыгрышей. И на 100% из смеха. Можно подумать, что весь концерт Миши — это 146%. Но всё не так, эти проценты не из одного примера. Они не складываются.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи