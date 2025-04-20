Участник проектов «22 комика» и Outside StandUp. Концерты Миши на 46% процентов состоят из звуков и отыгрышей. И на 100% из смеха. Можно подумать, что весь концерт Миши — это 146%. Но всё не так, эти проценты не из одного примера. Они не складываются.