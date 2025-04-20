ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Миша Кострецов. Стендап-концерт

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Участник проектов «22 комика» и Outside StandUp. Концерты Миши на 46% процентов состоят из звуков и отыгрышей. И на 100% из смеха. Можно подумать, что весь концерт Миши — это 146%. Но всё не так, эти проценты не из одного примера. Они не складываются.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста