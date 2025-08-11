«Рок-н-ролл, любовь и безумие» — барный блокбастер, откровенный, дерзкий и дико смешной! Миша — неудачливый мечтатель, рвущийся к славе, но Петербург встречает его пьяными подъездами, дешёвым караоке и соседом-алкоголиком. Кажется, жизнь дала маху — но тут появляется она. Та самая — роковая, неземная, готовая разбить ему сердце вдребезги. А потом — Люба, которая влюбляется так настойчиво, что хочешь сбежать даже в Озерки. А за ней — её сестра... Этот спектакль — как ночь в баре после пятой рюмки: смешно до слёз, откровенно до дрожи, жёстко до мурашек. Живые авторские на музыку Романа Никитина — как саундтрек к этому безумию. Без цензуры: крепкое слово, хлёсткие диалоги и сцены, от которых то краснеешь, то хохочешь. Настоящая барная атмосфера — тесно, душно, громко и очень честно. Это не спектакль. Это взрыв. Правила посещения спектаклей в баре: двери бара открываются за час до начала мероприятия. Заказы, сделанные за 15 минут до мероприятия, ты получишь перед спектаклем в полном объёме. Еда, заказанная позже (кроме холодных закусок), будет после спектакля. Заказы принимаются до и после спектакля, обслуживание во время спектакля приостанавливается. Вход в зал после начала мероприятия по согласованию.