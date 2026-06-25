Научно-юмористическая лекция о мифогических сюжетах Древней Греции. Боги, герои и мемы в увеселительном экскурсе в глубины истории. Самый известный конфликт древнего мира — Троянская война. Куча славных героев во главе с Ахиллесом, которые искали вечной славы и нашли. Когда вам с друзьями уже за 30, но вы наконец-то сверили все свои графики, собрались и пошли отвоёвывать Елену Прекрасную! Под стенами легендарной Трои смешались кони, люди, боги. С чего всё началось, кто кому изменил, кто кого обманул, кто кого убил — будешь разбираться на мемной лекции. В программе: — две классные свадьбы и одно яблоко раздора — Лена, ну что ты творишь, у тебя же семья! — 10 лет войны за один день — загадка Троянского коня — а Ахиллес оказывается такая фифа! Лекцию проводит комик, импровизатор и магистр религиоведения Александра Перевертайло. Весьма возможно содержание нецензурной лексики