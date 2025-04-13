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Про событие
Синтез пластического и драматического театров. Балансирование между двух жанров в уникальном существовании. Неужели так важно иметь мечту или высшие цели? Что делать человеку, который просто живёт свою жизнь? Нужно ли насильственно зажигать дальние маяки и стремиться к тому, что никак не радует? Возможно, быть «серым» - это осознанный выбор человека.
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