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Театр Земли, Матисов переулок, 4

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Синтез пластического и драматического театров. Балансирование между двух жанров в уникальном существовании. Неужели так важно иметь мечту или высшие цели? Что делать человеку, который просто живёт свою жизнь? Нужно ли насильственно зажигать дальние маяки и стремиться к тому, что никак не радует? Возможно, быть «серым» - это осознанный выбор человека.

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