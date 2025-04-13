Синтез пластического и драматического театров. Балансирование между двух жанров в уникальном существовании. Неужели так важно иметь мечту или высшие цели? Что делать человеку, который просто живёт свою жизнь? Нужно ли насильственно зажигать дальние маяки и стремиться к тому, что никак не радует? Возможно, быть «серым» - это осознанный выбор человека.