Встреча хаус-издательства Mauko — лейбла, где ты легко встретишь артистов калибра Андрея Matpri и Genning. Mankov Ещё подростком он писал рецензии на британский прогрессив-хаус начала нулевых, с тех пор Mankov отметился в клубах «Пропаганда», «Stackenschneider», «Гараж», гостевыми сетами на радиостанциях Bloop London и Ibiza Live Radio. Сейчас Стас отвечает за программу в знаменитом баре Solids Timbol За двадцать лет в игре превратил свою сумку в музей редчайших пластинок, а каждый сет — в экспедицию по хаусу, техно и электро. Он не миксует треки, он переплетает эпохи, доставая из виниловых конвертов то, что давно забыто, но не потеряно. Вечер обещает быть неизведанным. Вход свободный.