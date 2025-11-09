Может ли история о мальчике, воспитанном в стае волков, стать антиутопией нового времени? Реально ли соединить добрую семейную сказку и придуманную реальность техномира? Как языком мюзикла рассказать зрителю о том, что значит быть человеком сегодня? И можно ли создать спектакль, затрагивающий одновременно и взрослых, и детей? В Театре Эстрады имени А. Райкина уверены — можно. Как будут выглядеть джунгли XXI века? Этот дикий мир предстанет как фантазия на тему технологического постапокалипсиса. Стилистика фильма «Дюна» переберётся на сцену театра, подчеркнув идею «мёртвого мира», утратившего человеческие ценности. Здесь правят не просто животные, а исполинские механические звери. В спектакле используются ростовые и планшетные куклы, воплощающие образы фантастического мира. Таким образом театр от идеи маски переходит к синтезу артиста и куклы. Для решения этой задачи специально привлечён Максим Кустов – постановщик Театра кукол им. С.В. Образцова. Бездушному и холодному миру зверей противопоставлен другой — тёплый, живой мир людей, бережно хранящий ценность любви, дружбы, заботы о ближнем. Мир, где не страшно смотреть друг другу в глаза. Маугли пока ещё не стал его частью, но чувствует, что этот путь — единственно верный. Главному герою спектакля, как и в сказке Киплинга, предстоит столкнуться с непростыми вопросами: как отбросить жестокие законы мира, в котором вырос, отключить провода питания жестокости и стать Человеком.