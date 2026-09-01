Мастера студии уже подготовили для тебя гипсовые формы, так что тебе останется только самостоятельно обклеить и раскрасить свой будущий арт-объект для букетов. Подойдёт даже новичкам — объяснят всё простым языком, без «профессионального занудства». Заберёшь домой уникальную вазу — для интерьера или в подарок. Всё это под руководством опытных мастеров; заранее ничего уметь не нужно. Вазы отправляются на сушку, и забрать их можно уже через 48 часов. Все материалы и напитки включены в стоимость. Умение рисовать не требуется. В программе напитки: сидр, медовуха, лимонад и небольшие снеки. Отпуск алкогольной продукции осуществляется только лицам старше 18 лет; для лиц младше 18 лет дегустация безалкогольного сидра и лимонадов. Продолжительность мероприятия — 2,5-3 часа.