Ты создашь панно или ключницу с иллюстрацией, как на венецианских кухнях. Тебя научат обращаться со стеклом: как его правильно резать и точить, как собирать мозаику, подбирая по цветовой гамме и кусочек за кусочком создавая прекрасное и вечное. Все материалы и напитки включены в стоимость. Умения не требуются. В программе 13 видов сидра и небольшие снеки. Отпуск алкогольной продукции осуществляется только лицам старше 18 лет; для лиц младше 18 лет дегустация безалкогольного сидра и лимонадов. Продолжительность: ~ 1,5–2 часа. Количество мест — всего 10.