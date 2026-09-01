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Мастер-класс по мозаике Тиффани с дегустацией

улица Степана Разина, 8А

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Ты создашь панно или ключницу с иллюстрацией, как на венецианских кухнях. Тебя научат обращаться со стеклом: как его правильно резать и точить, как собирать мозаику, подбирая по цветовой гамме и кусочек за кусочком создавая прекрасное и вечное. Все материалы и напитки включены в стоимость. Умения не требуются. В программе 13 видов сидра и небольшие снеки. Отпуск алкогольной продукции осуществляется только лицам старше 18 лет; для лиц младше 18 лет дегустация безалкогольного сидра и лимонадов. Продолжительность: ~ 1,5–2 часа. Количество мест — всего 10.

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