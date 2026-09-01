Ты самостоятельно соберёшь, выровняешь и украсишь свой бенто-тортик. Ничего готовить не нужно — всё будет заранее подготовлено. На выбор 4 начинки: – морковь-карамель (морковные, немного пряные коржи и начинка из домашней солёной карамели); – ваниль-клубника (нежные классические бисквиты и начинка из свежесваренной клубники); – сникерс (уже классика в мире десертов: шоколадные бисквиты, солёная карамель и арахис); – банановая (ванильные бисквиты и начинка из бананов в пасте «Нутелла»). Декор сможешь выбрать по желанию. Фон торта должен быть белым! На мастер-классе ты: – создашь свой уникальный бенто-торт для себя или своих близких; – освоишь тонкости сборки и декора у практикующих кондитеров; – получишь гайд с подробным рецептом выбранной начинки; – заберёшь свой бенто-торт в индивидуальной праздничной упаковке; – сделаешь фото в уютной студии и приятно проведёшь время. Продолжительность: 1,5–2 часа. Все материалы и напитки включены в стоимость. Умение рисовать не требуется. Напитки для дегустации: сидр, медовуха, лимонады производства Gravity Project и небольшие снеки. Отпуск алкогольной продукции осуществляется только лицам старше 18 лет; для лиц младше 18 лет дегустация безалкогольного сидра и лимонадов.