Во время спектакля ты поразмышляешь над вопросами «Кто же такой Дьявол? Насколько могущественна та или иная сила? Что она в себе несет? Существует ли вечная любовь? И если да, то какая она?» Тонкая, нежная, при этом все же ведьма, Маргарита, чувствительный и мягкий Мастер, наглый беспринципный Коровьев из свиты тьмы, умный и наблюдательный Воланд, сомневающийся Бездомный, и множество других персонажей — это имеенно про этот иммерсивный спектакль. Спектакль начнется с буфета, где актеры разыгрывают сцену со зрителем уже там. И продолжится до цирка Варьете, у самого Воланда, где зритель сможет выиграть неожиданный приз. Также во время спектакля продуманы специальные напитки, соответствующие ролям персонажа. К примеру, авторский коктейль Маргарита, или напиток Берлиоза. А что же употреблял Воланд? Это все в импровизированной карте бара. Где зритель сможет окунуться и ещё больше проникнуться духом произведения. Билет 1900 руб. вместо 2550 руб. по специальному промокоду «КАВЕР».