ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Масоны Петербурга. Тайна. Мистика. Любовь

Дворец Трезини, Университетская набережная, 21В

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Вечер, где ты сможешь окунуться в историю масонов Петербурга в роскошных интерьерах Дворца Трезини — одного из главных архитекторов города. Ты узнаешь, как они думали, жили и творили. Что значило для них стать частью этого общества? Знаменитые герои, писатели, поэты и императоры — каждый из них мог состоять в тайном ордене.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста