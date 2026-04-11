Вечер, где ты сможешь окунуться в историю масонов Петербурга в роскошных интерьерах Дворца Трезини — одного из главных архитекторов города. Ты узнаешь, как они думали, жили и творили. Что значило для них стать частью этого общества? Знаменитые герои, писатели, поэты и императоры — каждый из них мог состоять в тайном ордене.