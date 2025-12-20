Саунд-док о поиске коммуникации и дискуссия с приглашёнными экспертами «Маршруты» — это исследование себя и другого. Живой опыт, который невозможно перенести на театральную площадку, но который послужил материалом для спектакля с ведущей идеей открытости как важного гуманистического принципа. Задача проекта — попробовать понять другого человека через его повседневный маршрут. Подумать о том, что мы привыкли считать собой, а о каких гранях идентичности мы не задумывались. Наша жизнь состоит по большей части из обычных дел, из простых разговоров, повседневных маршрутов. Мы часто не замечаем этих мгновений — жизнь в её микропроявлениях, отзвуках, послевкусии. Мы приглашаем посмотреть на самые обычные вещи. Мы попробуем быть открытыми и честными, такими, как есть. Идея проста — если мы совпадем с вами по ритму, или по интонации, или по воспоминанию — будет созвучие.