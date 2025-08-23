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Маршрут перестроен

Колизей, Санкт-Петербург, проспект Невский 100

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 6000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Каждый из нас хоть раз задавал себе вопрос «А что, если всё бросить и начать жизнь сначала? Что, если сесть в машину и поехать куда глаза глядят, навстречу каскаду событий?». Так и герои спектакля «Маршрут перестроен» выходят из зоны комфорта и отправляются искать настоящее счастье. Спектакль «Маршрут перестроен» - это комедия о нас и нашей жизни, комедия о поиске моральных норм и о наших поступках. «Заячий стон» — это квартет актеров театра и кино, которые однажды решили стать знаменитыми. Коллектив театра — амбициозные, творческие и креативные ребята, создавшие свой театр, в котором они могут делать абсолютно всё, что захотят. И, поверь, они могут многое!

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