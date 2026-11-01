Маркет-гаражка с необычными находками, редкими изделиями и вещами основателей брендов. Бренд Поведай устраивает последнее мероприятие в своей любимой студии на Петроградке перед переездом. Поэтому это особенная возможность увидеть и купить их керамику вживую, найти архивные изделия, которых уже нет на сайте, и приобрести всё по очень приятным ценам. К маркету присоединятся друзья бренда: Chunky, RIVKA, Paste, Ceramora, Najibida и другие. Будет много всего интересного: авторская керамика, одежда, аксессуары, виниловые пластинки, вещи из личных коллекций и даже амуниция для собачек. А ещё гостей ждут напитки и розыгрыш призов от Поведай. 14-15 ноября с 12:00 до 20:00