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Маркет друзей Поведай

Гатчинская улица, 31-33

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Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Маркет-гаражка с необычными находками, редкими изделиями и вещами основателей брендов. Бренд Поведай устраивает последнее мероприятие в своей любимой студии на Петроградке перед переездом. Поэтому это особенная возможность увидеть и купить их керамику вживую, найти архивные изделия, которых уже нет на сайте, и приобрести всё по очень приятным ценам. К маркету присоединятся друзья бренда: Chunky, RIVKA, Paste, Ceramora, Najibida и другие. Будет много всего интересного: авторская керамика, одежда, аксессуары, виниловые пластинки, вещи из личных коллекций и даже амуниция для собачек. А ещё гостей ждут напитки и розыгрыш призов от Поведай. 14-15 ноября с 12:00 до 20:00

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