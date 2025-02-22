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Манкурт | притча

Театр «НИТИ»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Спектакль по мотивам романа киргизского писателя Чингиза Айтматова. «И дольше века длится день» состоит из нескольких сюжетных линий, три из них легли в основу премьерного спектакля: «Манкурт», «Космос» и «История Абуталипа и его семьи». Действие разворачивается в разных временных плоскостях, благодаря чему у зрителя появляется возможность путешествия на протяжении всего спектакля. Остросоциальная премьера – гимн человеку. Актеры ведут свое повествование и поют на нескольких языках сразу: русский, английский, китайский, татарский. Сейчас очень важно говорить о единстве наций и всех людей на планете – именно об этом и размышляет режиссер спектакля.

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