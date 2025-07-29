Вечер танцевальных работ, которые закрывают Перформативную программу фестиваля. {МАМА} В этом танцевальном перформансе исследуется пересечение материнства и практик современного танца. Используя соматический подход и образы эмбриональных процессов, автор находит места проявления танца как событий тела. В центре исследования стоит тело, как иррациональный агент, который не обладает закреплённым значением, а мерцает между означаемыми, проявляясь то как ритуальное тело, то как материнское, то в животном обличии. Слинг (длинный лоскут ткани, в который автор носила своих детей), в процессе перформанса становится местом обитания, домом в который можно возвращаться или маткой, которая обнимает, дарит защиту и ощущение границ. Обращаясь к опыту домашних родов, где ценность телесного присутствия и доверия к телу становится предельно значима, танцхудожница проводит параллель с процессом танца, в котором не менее важно оставаться в чутком внимании к телу и пространству, успевать «ловить» предложения, плотности, отношения. Автор: Юля Авраменко Танц-драматург: Татьяна Гордеева Саунд: Дмитрий Макаренко {ФАЗА НОЛЬ} Земля — то, куда мы уходим. То, что даёт жизнь и забирает ее. Абсолютное небытие, из которого, рождается первоматерия. Как в сансарном круге, электроцепи есть начало и конец, которые невозможны друг без друга, закольцованы в сами себе. В спектакле есть тотальная пустота и есть тотальная наполненность. Эти два поля не контрастируют, а переходят одно в другое. Есть импульсы, которые формируют звуковую и энергетическую плотность, которая себя изживает и рассеивается в ничто.