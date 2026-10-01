Возраст 18+
Стендап
Про событие
Час шуток от независимого комика из Петербурга. Максим по образованию учитель истории, и это он успешно переносит в свой материал на сцене. Если хочешь послушать нетривиальных шуток про Древнюю Грецию или наблюдения о Римской империи, этот парень тебе это предложит. Если хочешь послушать свежую и интересную комедию, этот выбор для тебя.
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