Час шуток от независимого комика из Петербурга. Максим по образованию учитель истории, и это он успешно переносит в свой материал на сцене. Если хочешь послушать нетривиальных шуток про Древнюю Грецию или наблюдения о Римской империи, этот парень тебе это предложит. Если хочешь послушать свежую и интересную комедию, этот выбор для тебя.