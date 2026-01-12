Лекция-практикум. Почему одни желания сбываются, а другие мы загадываем из года в год? Почему мы мечтаем о любви, изобилии, самореализации и счастливой жизни, но наши мечты так и остаются мечтами? А что, если ключ к переменам скрыт в нашем подсознании? На волшебной предновогодней встрече ты: — Заглянешь в глубины подсознания: разберёшь жизненные сценарии, внутренние запреты, вторичные выгоды и страх перемен. Узнаешь, почему порой сама неосознанно препятствуешь исполнению своих желаний. — Поработаешь с метафорическими картами: исследуешь ограничивающие убеждения и сценарии, которые пришло время оставить в уходящем году. — Раскроешь силу намерения: поговоришь о женской энергии, внутреннем состоянии и о том, как создавать пространство для новых возможностей. — Проведёшь символический ритуал: освободишься от старых установок, определишься со своими истинными желаниями и сформулируешь намерения на 2027 год. Это будет не просто лекция, а увлекательное путешествие в мир подсознания, желаний и возможностей! Ведущая — Нора Фарха.