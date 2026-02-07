Спектакль по пьесе Олжаса Жанайдарова. Реальная история из жизни одного маленького московского магазина, а в нём… Мешок. Мешок денег. Большой целлофановый мешок. Там только деньги. Сколько там денег может быть? В центре сюжета — небольшой продуктовый магазин, в котором работают трудовые мигранты. Это пространство становится метафорой замкнутого мира на обочине большого города, где переплетаются одиночество, страх и мечты.