Магазин
Арт-пространство «Сад искусств», Загородный проспект, 35
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Спектакль по пьесе Олжаса Жанайдарова. Реальная история из жизни одного маленького московского магазина, а в нём… Мешок. Мешок денег. Большой целлофановый мешок. Там только деньги. Сколько там денег может быть? В центре сюжета — небольшой продуктовый магазин, в котором работают трудовые мигранты. Это пространство становится метафорой замкнутого мира на обочине большого города, где переплетаются одиночество, страх и мечты.
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