ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Любовный напиток: иммерсивная опера с вином в главной роли

Музыкальный салон «Классика без границ», Россия, Санкт-Петербург, Казанская ул, 7В, оф. 208

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Стендап
Спектакли
Еда

Про событие

Представление от проекта «Оперная Кухня». Авторы проекта приглашают жителей и гостей города на представление по мотивам одноименной оперы Гаэтано Доницетти с вином в главной роли. Оперная Кухня в очередной раз удивит зрителей своеобразным раскрытием сюжета оперы. Зрители станут частью представления и смогут отведать волшебного любовного напитка как и задумано авторами этой комедийной оперы. Милости просим к ним на огонек отдохнуть от повседневности, насладиться оперной комедией солнечной Италии и разгорячить кровь хорошим вином. И вино впервые за всю историю существования этого прекрасного спектакля по настоящему сыграет свою роль с главными героями представления и нашими зрителями. Действующие лица и исполнители, лауреаты международных конкурсов, Маски: Коломбина- Татьяна Чухрай, автор идеи, партия фортепиано. Дама в шляпе, хозяйка салона - Анастасия Мазанкина. Адина, Неморино, Дулькамара, Белькоре: солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга. В программе представления: «Welcome» с бокалом игристого при встрече гостей. Представление с лёгким фуршетом и сюрпризами для зрителей.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста