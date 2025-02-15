Представление от проекта «Оперная Кухня». Авторы проекта приглашают жителей и гостей города на представление по мотивам одноименной оперы Гаэтано Доницетти с вином в главной роли. Оперная Кухня в очередной раз удивит зрителей своеобразным раскрытием сюжета оперы. Зрители станут частью представления и смогут отведать волшебного любовного напитка как и задумано авторами этой комедийной оперы. Милости просим к ним на огонек отдохнуть от повседневности, насладиться оперной комедией солнечной Италии и разгорячить кровь хорошим вином. И вино впервые за всю историю существования этого прекрасного спектакля по настоящему сыграет свою роль с главными героями представления и нашими зрителями. Действующие лица и исполнители, лауреаты международных конкурсов, Маски: Коломбина- Татьяна Чухрай, автор идеи, партия фортепиано. Дама в шляпе, хозяйка салона - Анастасия Мазанкина. Адина, Неморино, Дулькамара, Белькоре: солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга. В программе представления: «Welcome» с бокалом игристого при встрече гостей. Представление с лёгким фуршетом и сюрпризами для зрителей.