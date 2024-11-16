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Любовные письма

Театр «Мастерская»
Народная ул., д.1

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 3600₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Предназначенные друг другу, Энди и Мелисса не могут быть вместе, и только письма становятся связующей нитью между ними. Арина Лыкова и Михаил Касапов рассказывают историю настоящей Любви с предельной откровенностью и честностью. Пьеса американца Альберта Гурнея, написанная в середине двадцатого века, в свое время весьма популярная, а потом основательно забытая, обретает новую жизнь на подмостках театра «Мастерская». История любви в письмах, которые пишут друг другу на протяжении всей жизни Энди и Мелисса, словно специально создана для бенефиса двух больших взрослых актёров.

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