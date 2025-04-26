Лысая певица
Троицкая площадь Петроградской стороны, 1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Мы живём в эпоху, когда коммуникация в отношениях между людьми всё больше и больше пропадает, она остаётся на поверхности: люди живут вместе, но остаются чужими друг другу. Каждый находится в своём, в мире, который он создал и не хочет им делиться. Марионетка превращается в человека настоящего. Маска, которая постепенно исчезает, проявляя трагизм человека. За всеми этими марионетками следит Лысая Певица, которая на протяжении спектакля принимает своё особенное участие.
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