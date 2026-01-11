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Ломаный английский

Michele, Малая Морская улица, 24

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Марианна Фейтфулл, оригиналка и провокатор, более шести десятилетий бросает вызов ожиданиям, выпустила больше 35 альбомов и постоянно меняет себя. Созданный при её полном участии, фильм «Ломанный английский» — это очень личное и бескомпромиссное исследование раздробленной, но нерушимой жизни, сформированной славой, творчеством и неустанным общественным вниманием. Приз зрителей на фестивале Biografilm. Просят обратить внимание, что аккредитация фестиваля «Послание к человеку» на данный сеанс не обеспечивает свободное посещение сеанса или иные виды льгот. Гость: Иван Лабутин Киновед, куратор. Методист по составлению кинопрограмм в Третьяковской галерее, куратор программы «Панорама.doc» фестиваля «Послание к человеку».

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