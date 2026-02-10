Локальный рейв
улица Рубинштейна, 28Д
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490₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Рейв с командой диджеев 10/12dj's. Диджеи: fckngd1 / shawty / MrFlesh Febb Tufoe / Jellyfish / TEMP4D Жанры: техно · детройт-техно · датч-хаус · электро · даб-техно · даунтемпо · транс
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