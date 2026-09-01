Претендент на твоё новое нишевое хобби. На мастер-классе познакомишься с уникальной печатной техникой: специальными резаками-штихелями вырежешь рисунок на художественном линолеуме,, а после отпечатаешь его на бумаге или текстиле. Штамп ты заберёшь с собой, и сможешь тиражировать рисунок сколько угодно раз. Можно будет отпечатать несколько открыток (2750 рублей) или сделать печать на шоппере + несколько открыток (3250 рублей). Все необходимые материалы для творческого мастер-класса: линолеум, краски, штихели, бумага/шоппер и работа художника педагога включены в стоимость.