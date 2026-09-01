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  1. Санкт-Петербург
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Линогравюра

Артиста, улица Некрасова, 60

Начало:

Завершение:

от 2750₽ до 3250₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Претендент на твоё новое нишевое хобби. На мастер-классе познакомишься с уникальной печатной техникой: специальными резаками-штихелями вырежешь рисунок на художественном линолеуме,, а после отпечатаешь его на бумаге или текстиле. Штамп ты заберёшь с собой, и сможешь тиражировать рисунок сколько угодно раз. Можно будет отпечатать несколько открыток (2750 рублей) или сделать печать на шоппере + несколько открыток (3250 рублей). Все необходимые материалы для творческого мастер-класса: линолеум, краски, штихели, бумага/шоппер и работа художника педагога включены в стоимость.

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