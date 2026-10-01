Limb исполняется один год. Ультимативный лайнап соберёт на двух танцполах 16 артистов — продолжить исследование направления (ментал-техно, транс, трайб), объединить вокруг него всё больше слушателей и артистов и провести тебя через все грани звучания на высоком темпе. За визуальное наполнение отвечают бесподобные Алёна Осипова и Никита Warpsign. За этот год команда сделала больше, чем планировала: запустила собственный лейбл и подкаст, выпустила две масштабные компиляции, провела пять шоукейсов и две собственные вечеринки. Dst Ellen G Depot KATSURA Keyser Morpha Paul Mike Pulsaiting Void Rahazzahar So_N Tripinzen YHTIOT Yuka VALERI LOWER XTONЬ