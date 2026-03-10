Документальное кино особенно близко подходит к реальной жизни. В этой программе — личные истории о семье и детстве, травме и наследии прошлого, расстройствах пищевого поведения, одиночестве и потребности быть услышанным. Жанр: короткий метр, документальное кино. На языке оригинала с русскими субтитрами.