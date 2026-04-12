Личное пространство
Пряники, Малая Посадская улица, 3
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Завершение:
от 1200₽ до 20000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Музыкальный взрыв и танцевальный нонстоп до самого утра. — F.A.R — московский диджей и продюсер, идейный вдохновитель Pur Pur Afterparty в Москве, резидент музыкального лейбла Bassmatic Records, любимчик петербургской клубной тусовки. — EDWARD — резидент вечеринок «Личное пространство», диджей, продюсер и промоутер из Мурманска, основатель проекта Polar Sound System, который своим звучанием давно покорил сердца многих петербуржцев. — Локальная поддержка от известных мастеров современной клубной сцены: Bagus, Leech, A.D.E.N.A, Zakir — талантливых артистов, которые никого не заставят скучать.
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