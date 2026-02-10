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Вечеринки
Про событие
Вечеринка на берегу залива с потрясающей музыкой от известных всем диджеев и сразу на двух танцполах, чтобы никому не было тесно. Arram Mantana Pelengator Leech Spanish Bagus Nadine Terehin German Roma Ego Keel Leela Polchasika & Domoy Набережная, терраса, тёплая ночь и классная музыка. Вход бесплатный.
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