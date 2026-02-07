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Lgd Promo Night Ibiza

Ibiza, Садовая улица, 12

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1000₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Феерия звуков и красок, которая захватит тебя на всю ночь. Для гостей подготовлена специальная иммерсивная программа с уникальными шоу и музыкальными сетами. Тебя ждёт большое разнообразие блюд и барная карта по приятным ценам, множество уютных столиков и VIP-балконы Особое событие с 21:00 до 22:00 — живой концерт с магией ханг-драма, вокалом и шоу. 22:00 Karolina 22:30 4ep 23:00 Afro Dita 23:30 Stanlovesky 00:00 Regesh 00:30 N.Ruby 01:00 Turuk 01:30 Egorov 02:00 Lera 02:30 G/SER 03:00 Vetadisco 03:30 La Flame 04:00 Van Fabrik 04:30 Efimer 05:00 AbraCadabra AFRO, INDIE, PROGRESSIVE, MELODIC, TECH HOUSE Дресс код: вечерний, клубный, кэжуал При бронировании стола до начала вечеринки вход свободный. Резерв столиков по номеру телефона.

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