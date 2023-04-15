Лев Еременко
Stage StandUp Club | Main Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
850₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Лев Ерёменко — финалист «Открытого Микрофона» на ТНТ, участник проектов «Стендап Андеграунд», «Стендап на Paramount Comedy», youtube-шоу «Разгоны» и проекта Outside Standup.
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