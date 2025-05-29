Спектакль по пьесе «Тонкая красная линия» и рассказу «Лесное колдовство» Коли Русского. Волшебный лес, баня, которая для героев превратится в чистилище, воскрешения мертвецов, мифологический абсурд и необъяснимое лесное колдовство. Сцена представляет собой баню, да, баню в волшебном сказочном лесу. Баню, которая для всех персонажей этих двух, на первый взгляд, не похожих историй станет своеобразным чистилищем - попыткой очиститься от лишнего, грязного, грешного. Да и сама эта странная красная линия, которая в первой части фигурирует, как вполне себе не образная, а осязаемая красная нить или лента, освободившись от которой можно воскрешать мертвецов, выводит на первый взгляд бытовую историю о ссорящейся паре в плоскость мифологического абсурда. А уже вторая часть, которая по сюжету происходит не в комфортной и уютной квартире, а в сосновом и густом лесу, где один путник рассказывает другому о ловле теней, где путники идут в темноту, в неизбежное, и как-то интуитивно чувствует это неизбежное; в этой второй части наши герои уже на ночевке, видимо, как-то ненароком, своими разговорами и действиями, переступив эту красную линию, сталкиваются лицом к лицу со страшным и необъяснимым лесным колдовством. Режиссер: Роман Муромцев. Художник: Екатерина Гофман. Композиторы: Владислав Фёдоров и Ярослав Коваленко. Артисты: Наталья Шишина, Валерия Ледовских, Алексей Кормилкин, Дмитрий Честнов / Дехиар Гусев.