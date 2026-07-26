Лекция в саду «Язык ароматов: как парфюм влияет на чувства, эмоции и состояние»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
Проведи летний день в цветущем саду Особняка Мясникова на лекции — поговорят о том, как парфюм влияет на наше состояние и эмоции. Лекция пройдёт под открытым небом в камерном саду Особняка Мясникова, одном из самых красивых садов Петербурга, среди исторической архитектуры XIX века. Поговорят о языке ароматов и о том, как запахи влияют на наши эмоции, воспоминания и внутреннее состояние. Гостей ждут практическая дегустация нишевых ароматов с профессиональными комментариями, игристое и итальянское крафтовое джелато от Popio.
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