Лекция «Господин оформитель»
Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28-30-32
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
В цикле кинообзоров обсудят фильмы с разных сторон: от их художественной до идеологической составляющей. 21 сентября обсудят один из первых советских фильмов ужасов, в котором представлен самобытный актёрский состав и звучит потрясающая музыка Сергея Курёхина — «Господин оформитель». Ведущая — психолог Татьяна Новикова.
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