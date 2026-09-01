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Лекция «Господин оформитель»

Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28-30-32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

В цикле кинообзоров обсудят фильмы с разных сторон: от их художественной до идеологической составляющей. 21 сентября обсудят один из первых советских фильмов ужасов, в котором представлен самобытный актёрский состав и звучит потрясающая музыка Сергея Курёхина — «Господин оформитель». Ведущая — психолог Татьяна Новикова.

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