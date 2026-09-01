В цикле кинообзоров обсудят фильмы с разных сторон: от их художественной до идеологической составляющей. 21 сентября обсудят один из первых советских фильмов ужасов, в котором представлен самобытный актёрский состав и звучит потрясающая музыка Сергея Курёхина — «Господин оформитель». Ведущая — психолог Татьяна Новикова.