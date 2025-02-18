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Лаборатория перформативного внимания

Центр добрососедства «Дом»
Мончегорская, 10б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Понаблюдаем как, не сдвигаясь с места, мы можем быть по-разному воспринимаемыми и по-разному воспринимать. Попробуем это разное запустить в движение и посмотреть что с ним станет тогда, насколько оно устойчиво и насколько мы можем на него влиять.

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