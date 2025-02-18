Понаблюдаем как, не сдвигаясь с места, мы можем быть по-разному воспринимаемыми и по-разному воспринимать. Попробуем это разное запустить в движение и посмотреть что с ним станет тогда, насколько оно устойчиво и насколько мы можем на него влиять.