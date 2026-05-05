Медиапроект, созданный с помощью искусственного интеллекта, с вовлечением зрителей Эффект «зловещей долины» — это психологическое явление, при котором объекты, выглядящие почти как живые существа, вызывают у человека чувство тревоги, беспокойства или даже страха. Термин был введён японским робототехником Масахиро Мори в 1970 году. Он заметил, что когда робот или персонаж становятся всё более похожими на человека, они вызывают радость узнавания, пока их внешний вид не достигает почти идеального сходства с реальным человеком. Однако если они выглядят «почти живыми», но всё-таки не совсем естественно (например, движения или черты лица кажутся странными), возникает чувство отторжения. Радость узнавания — одно из базовых свойств человеческой психики. В культуре и искусстве, а в особенности в театре активно используется радость узнавания, потому что это один из самых сильных рычагов для создания эмоционального вовлечения. Зритель узнаёт себя в персонажах пьес, воплощаемых актёрами на сцене, испытывает катарсис, переживая путь героя через узнаваемые ситуации. Медиапроект «Из зловещей долины с любовью» использует оба механизма — радость узнавания и тревогу отторжения — чтобы создать уникальный эмоциональный опыт. На экране — 15 коротких видео-историй, рассказанных цифровыми персонажами. Каждый персонаж — это нейросетевая копия реального человека, созданная по его образу и голосу. Сами истории не вымышленные: они взяты из реальных новостей и событий последних лет, но именно искусственный интеллект, стоящий за цифровыми аватарами, превращает эти факты в исповедь о «смерти автора», одиночестве, вопросах копирайта и информационных пузырях. Проект предлагает два формата участия: у зрителей есть возможность не просто наблюдать со стороны, а исполнить роль «цифрового актёра» — специальный билет позволяет получить цифрового аватара, который появится на экране. Количество «актёрских» мест ограничено. Для участия необходимо будет предоставить согласие на использование твоего изображения и образца голоса для создания цифрового двойника. Этот аватар будет зачитывать текст пьесы во время показа на экране. Сбор зрителей — с 19:00. Начало в 19:30. Программа включает вступительное слово автора, просмотр 15 историй и дискуссию со зрителями.