ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Квиз «Гарри Поттер»

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комедийная викторина, где ты сможешь попробовать свои силы и показать, насколько ты разбираешься в киновселенной. Квиз рассчитан на кругозор обычного человека, но где-то придётся подумать. Шоу рассчитано и на тех, кто любит фильмы о Гарри Поттере, и на тех, кто любит интересные вопросы, и на тех, кто любит просто попить пиво с друзьями. Зарегистрируй команду от 4 до 8 человек, чтобы поучаствовать в квизе. Если нет команды, то в графе «название команды» укажи «я один» или «я одна», и найдут тебе команду.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста