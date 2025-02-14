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Купидон Шоу +afterparty

Бар L.A., ул. Разъезжая, 27

Начало:

Завершение:

390₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Хватит грустить об отношениях, приходи смеяться! Комики разнесут в пух и прах любовные клише, а импровизация с залом превратит сердечные муки в истерический хохот. Смех гарантирован, а вот романтика… как карта ляжет, но ребята постараются. Одиноким найдут пару, а пары расскажут, как до этого дошли. Запуск гостей за 30 минут до начала мероприятия. Рассадка свободная и осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене. Обрати внимание, что за стол могут кого-то подсадить, чтобы уплотнить посадку. Количество мест ограничено.

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