Готический рок, метал и чарующие звуки тёмной волны. Это будет хулиганское и экспериментальное диджейское мероприятие от создателей «Культовой Вечеринки». Диджей Sergio Soledad Диджей Grimalkin Диджей Gershvin Диджей (?) Cult Gringel Вход – донат от 500 рублей (наличными)