Культовая Вечеринка
Грузинская улица, 3к1Б
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Готический рок, метал и чарующие звуки тёмной волны. Это будет хулиганское и экспериментальное диджейское мероприятие от создателей «Культовой Вечеринки». Диджей Sergio Soledad Диджей Grimalkin Диджей Gershvin Диджей (?) Cult Gringel Вход – донат от 500 рублей (наличными)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи